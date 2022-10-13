شاهد.. لحظة تكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة

2022/10/13 | 21:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: بالفيديو… لحظة تكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة pic.twitter.com/g6WU1HALW4 — المسلة...

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لحظة تكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة أولاً على المسلة.

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