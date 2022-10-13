السوداني.. الرئيس المكلف بتشكيل حكومة العراق وسط معارضة الصدريين

2022/10/13 | 21:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمام محمد شياع السوداني، الذي كلف الخميس تشكيل حكومة عراقية جديدة بعد عام من الشلل السياسي، مهمة لا يستهان بها، إذ على الرجل المنبثق من الطبقة السياسية الشيعية التقليدية، أن يدير الدفة وسط انقسام حاد وأن يحظى بقبول منتقديه.

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