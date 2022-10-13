توب 5.. أمريكا تتهم السعودية بـ

2022/10/13 | 21:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من اتهام البيت الأبيض للسعودية بالالتفاف على الحقيقة إلى لقاء أمير قطر بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لـ"نزع فتيل التوترات" إلى انتخاب عبداللطيف رشيد رئيسا للعراق وتكليف السوداني بتشكيل الحكومة، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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