2022/10/13 | 21:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني للشعب العراقي: لن نخذلكم المركز الخبري الوطني.

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