تغريدة جديدة للسوداني

2022/10/13 | 21:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تعهد رئيس المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، الخميس، بتقديم كابينة وزارية قوية قادرة على تقديم الخدمات وتحقيق علاقات دولية متوازنة.

وقال السوداني في تغريدة على توتير تابعتها (بغداد اليوم) انني" اتقدم بالشكر لممثلي الشعب الذين منحوني ثقتهم بتكليفي لتشكيل الحكومة".

واضاف "‏أَعِدُ العراقيين أنْ أكون عند حسن ظنهم بتقديم التشكيلة الوزارية بأقرب وقت، وأنْ تكون حكومةً قويةً وقادرةً على بناء البلد وخدمة المواطنين وحفظ الأمن والاستقرار وبناء علاقاتٍ دوليةٍ متوازنة".

وتسلم محمد شياع السوداني كتاب تكليفه الرسمي لرئاسة الحكومة المقبلة من قبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد.

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