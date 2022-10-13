السوداني للشعب العراقي: لن نخذلكم

2022/10/13 | 21:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

وجه رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، رسالة الى الشعب العراقي بالقول "لن نخذلكم".

وقال السوداني في تصريح مقتضب نقلته الصحيفة الرسمية وتابعته (بغداد اليوم): "لن نخذلكم".

واطلق رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، فور تكليفه تسمية على حكومته بانها "حكومة انجاز".

وكلف رئيس الجمهورية المنتخب عبد اللطيف رشيد محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم الخميس.

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