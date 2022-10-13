عمليات جراحية وعلاج مجاني في مستشفيات العتبة الحسينية لكل العراقيين لمدة 3 ايام تيمنا بالمولد النبوي الشريف

2022/10/13 | 21:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة الحسينية المقدسة عن

إطلاق مبادرة (النور) للعلاج (مجانا) على

نفقة العتبة الحسينية في عدد من

المستشفيات التابعة لها تيمنا بحلول

ذكرى ولادة سيد الكائنات محمد (ص واله).

وقال رئيس هيئة الصحة و

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