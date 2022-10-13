تعرف على سيدة العراق الاولى شاناز ابراهيم احمد

2022/10/13 | 21:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تنشر وكالة “تقدم” معلومات حول سيدة العراق الاولى شاناز إبراهيم أحمد زوجة الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، وتمتلك شاناز رصيدا حافلا بالعمل الحزبي والسياسي.

سيدة العراق الأولى:

شاناز إبراهيم أحمد، من مواليد السليمانية، محلة صابونكران عام ١٩٥٤، انهت دراساتها الابتدائية والمتوسطة والاعدادية والجامعية في كركوك وبغداد والسليمانية وطهران ودمشق والقاهرة، وتخرجت بتخصص الفنون الجميلة من لندن.



وتزوجت من السياسي الكردي “عبد اللطيف رشيد” عام ١٩٧٧ ولديها منه ولدان وبنت.

شاناز:

تتحدث إلى جانب الكوردية اللغات العربية والفارسية والإنجليزية، وهي ابنة السياسي الكوردي المعروف “ابراهيم احمد” وشقيقة السيدة “هيرو” عقلية رئيس الجمهورية الأسبق جلال طالباني.

سياسياً:

تعمل ضمن كوادر حزب الاتحاد الوطني منذ التسعينيات، وممثلته بالخارج، عملت بجوانب مدنية وثقافية، ومعروف عن كتاباتها الجرأة والنقد.

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