القبض على متهم بحوزته (2) كغم من مادة الكريستال في ميسان

2022/10/13 | 21:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مكافحة إجرام ومكافحة مخدرات ميسان، اليوم الخميس، القبض على متهم بحوزته (2) كغم من مادة الكريستال في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان صحفي انه “بناءً على معلومات أمنية دقيقة، ونتيجة للمتابعة المستمرة، والتحريات المكثفة للحد من ظاهرة المتاجرة والتعاطي بالمواد المخدرة، تمكنت مفارز قسم مكافحة الإجرام في ميسان، ومكافحة المخدرات بالاشتراك مع الفوج الثالث لواء 97 قيادة عمليات ميسان من إلقاء القبض على متهم بحوزته (2) كغم من مادة الكريستال”.

واضافت “جاءت العملية بعد ملاحقة وتتبع وكمين محكم تم من خلاله إلقاء القبض على المتهم بحيازة المواد المخدرة”، لافتة الى انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية”.

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