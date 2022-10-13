2022/10/13 | 22:30 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nzKHP0savVU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. آلية جديدة للحد من التحرش والابتزاز في البصرة | أهل المدينة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. آلية جديدة للحد من التحرش والابتزاز في البصرة | أهل المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).