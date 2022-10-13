كتلة دولة القانون تبارك للسوداني تكليفه بتشكيل الحكومة

2022/10/13 | 22:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

هنأت كتلة دولة القانون النيابية، الخميس، بنجاح جلسة البرلمان الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، داعية المكلف برئاسة الحكومة محمد شياع السوداني للشروع بمرحلة جديدة عبر حكومة الخدمة الوطنية.

وقال رئيس الكتلة عطوان العطواني في بيان تلقته (بغداد اليوم) اننا "نبارك لشعبنا الصابر الأبي حلحلت الازمة السياسية واستكمال الاستحقاقات الدستورية بانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة ، متمنياً لهما التوفيق والنجاح في هذه المهمة الوطنية: .

واضاف ان "هذا النصر الناجز ما كان ليتحقق لولا وقفة العراقيين المشرفة دفاعا عن الدولة والشرعية ورفض مشاريع الفوضى، وبصمود القادة المخلصين وثباتهم على المبدأ ، وإصرارهم على حماية الدستور واحترامه وحفظ حق المكون الأكبر".

وتابع اننا "وإذ نتطلع لمرحلة جديدة عنوانها التعاون والعطاء لتشكيل حكومة خدمة وطنية، قادرة على تحمل المسؤولية لانتشال العراقيين من هذا الواقع المرير ، نجدد عهدنا لأبناء شعبنا بالمضي قدما لنعيدها دولة، بفرض سلطة القانون واستكمال بناء مؤسسات الدولة، ولن نحيد عن هذا الوعد ابداً ".

وتسلم محمد شياع السوداني كتاب تكليفه الرسمي لرئاسة الحكومة المقبلة من قبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد.

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