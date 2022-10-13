الرئيس الامريكي يدعي ان نجله توفي في العراق

2022/10/13 | 22:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

ذكرت صحيفة فوكس نيوز الامريكية، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ارتكب خطأ خلال خطاب ألقاه في كولورادو، والذي أعلن فيه عن معسكر هيل كنصبا وطنيا، حيث قال إن ابنه توفي في العراق.

وبحسب تقرير الصحيفة الذي ترجمته (بغداد اليوم)، قال بايدن إنه "للتحدث عن المآثر، فقد دربت كولورادو أفرادًا عسكريين أمريكيين شاركوا لاحقًا في الحرب العالمية الثانية، ثم انتقل في حديثه من مآثر الجنود الأمريكيين إلى قصة عن ابنه".

وتابع: "أقول هذا بصفتي أبًا لرجل حصل على النجمة البرونزية ووسام الخدمة البارز، وفقد حياته في العراق.



تخيل الشجاعة والجرأة والتضحية الحقيقية - التضحية الحقيقية التي قدموها جميعًا".

وأكدت صحيفة فوكس أن "بو، الابن الأكبر لبايدن، خدم في العراق من 2008-2009.



وتوفي في عام 2015 عن عمر يناهز 46 عامًا بسبب سرطان الدماغ بعد دخوله المستشفى".

وأوضحت أن "جو بايدن تكهن بأن سرطان ابنه قد يكون ناتجًا عن التعرض للمواد السامة التي تم إطلاقها أثناء حرق النفايات في القواعد العسكرية الأمريكية، بما في ذلك في العراق".

واشارت الى ان "بايدن ارتكب أخطاء مرارًا وتكرارًا في الخطب العامة، حيث خلط الكلمات والأسماء والمواقف، مما تسبب في الحيرة من بين أمور أخرى ونوقش على نطاق واسع على الشبكات الاجتماعية، من ضمنها خطأه في ذكر عدد زياراته للعراق وغيرها".

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