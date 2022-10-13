عبطان يبارك للسوداني تكليفه برئاسة الحكومة المقبلة

2022/10/13 | 22:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس تجمع اقتدار وطن عبد الحسين عبطان، اليوم الخميس، محمد شياع السوداني بمناسبة تكليفه برئاسة الحكومة المقبلة.

وقال عبطان في برقية تهنئة اطلعت عليها “تقدم” “نهنئ ونبارك للمهندس محمد شياع السوداني تكليفه برئاسة الحكومة المقبلة متمنين له التوفيق في مهمته لتشكيل حكومة خدمة وطنية تضع نصب اعينها تجاوز اخفاقات المراحل السابقة وتقديم كل ما من شأنه الارتقاء بالبلد وخدمة ابناءه الغيارى الذين تحملوا ما تحملوه بسبب ضعف التخطيط والفساد الذي رافق عمل الحكومات الماضية”.

واضاف “ننتهز هذه الفرصة لنعرب لسيادته وضع كافة امكانيات التجمع لتقديم العون والمساندة في مهمته ونسأل الله له ولكابينته التي سيختارها التسديد والاخلاص لخدمة العراق وابناء شعبه”.

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