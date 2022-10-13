بابل توضح أسباب تأخير أعمال تأهيل نهر نابو وسط الحلة

2022/10/13 | 22:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضحت محافظة بابل، اليوم الأربعاء، أسباب توقف مشروع إعادة تأهيل نهر نابو وسط مدينة الحلة وعدم الانتهاء من الأعمال، فيما حددت نسبة الإنجاز الحالية.وقال المعاون الفني لمحافظ بابل فلاح حسن، في تصريح للوكالة الرسمية، إن “مشروع تأهيل نهر نابو (اليهودية) تعرض إلى عدة توقفات وعاد للتنفيذ هذا العام بسبب التعارضات مع قطاعات ومصالح حكومية تتعلق بالماء والكهرباء والاتصالات وأخرى أهلية”.وأضاف، أن “قطاع الماء من أكبر القطاعات التي تتعارض مع المشروع، بسبب حاجته الى اعداد كشوفات مالية إضافية لرفع التعارض الذي يحتاج بدوره الى مبالغ كبيرة”.وأشار إلى أن “النهر يتعارض كذلك مع مشروع للكهرباء وتم الاتفاق على أن تتحمل الجهة المنفذة للمشروع جزءا من التعارض، فيما تتحمل دائرة الكهرباء الجزء المتبقي وحسب الإمكانية المالية المتوفرة”، مشيرا الى أن “قطاع الاتصالات بدوره توصل الى اتفاق مع الجهة المنفذة يتعلق بأن تكون مسارات “الكابيلات” على ضفة النهر الأخرى”.ولفت حسن إلى “وجود تغيير في تصميم مشروع تأهيل النهر بسبب التعارضات، حيث تم تحويل بعض المقاطع من نهر إلى أنابيب تحت الأرض”.وكان مشروع تأهيل نهر “نابو اليهودية” الذي يبلغ طوله 12 كم، أحيل في وقت سابق الى التنفيذ بكلفة 12 مليار دينار وبمدة انجاز 720 يوما، ووصلت نسبة إنجازه حتى الان إلى 35% فقط بعد عودة أعمال التأهيل في العام الحالي.

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