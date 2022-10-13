خدمة جديدة من نتفليكس بـ 7 دولارات شهريا

2022/10/13 | 22:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر انطلاق الخدمة المدعومة بالإعلانات في 3 نوفمبر المقبل، في حين تحاول الشركة تعويض الانخفاض في عدد المشتركين.

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