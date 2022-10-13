2022/10/13 | 22:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: نبراس المعموري بلغ مؤشر التحول الديمقراطي في العراق 2021 – 2022...

ظهرت المقالة تصدع الديمقراطية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصدع الديمقراطية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصدع الديمقراطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).