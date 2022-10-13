المالكي: نتطلع لتكون الحكومة المقبلة خدمية تحقق الامن والاستقرار

2022/10/13 | 22:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس 13/10/2022، اننا نتطلع...

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