رئيسان جديدان للجمهورية والحكومة في العراق بعد عام من الشلل السياسي

2022/10/13 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني في البرلمان في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2022 © البرلمان العراقي/ا ف ب – بغداد (أ ف ب) – بعد عام من أزمة سياسية، أصبح للعراق الخميس رئيس جديد للجمهورية ورئيس مكلف تشكيل حكومة، لكن تزامناً مع ضربات صاروخية على المنطقة الخضراء في بغداد، تعكس عمق التوتر في البلاد.[…]

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