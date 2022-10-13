2022/10/13 | 23:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول تعليق من نوري المالكي بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف السوداني المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تعليق من نوري المالكي بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف السوداني) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تعليق من نوري المالكي بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).