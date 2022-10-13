رئيس كوريا الشمالية يحذر أعداءه: اختبارات الصواريخ رسالة صريحة لكم

2022/10/13 | 23:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفادت وكالة أنباء كوريا الشمالية عن الرئيس كيم جونغ أون، أنّ الاختبار الناجح للصواريخ اليوم تحذير واضح وصريح لأعدائنا.ويوم أمس، أعلنت كوريا الشمالية أنها أطلقت الأربعاء، صاروخي كروز استراتيجيين بعيدي […]

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