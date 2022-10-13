تفاصيل لقاء السوداني ورئيس الجمهورية السابق

2022/10/13 | 23:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

🔻رئيس الجمهورية السابق برهم صالح يستقبل المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني ويهنأه بمناسبة تكليفه

▪️صالح: الاهم الآن العمل والتكاتف من اجل حماية امن واستقرار البلد ومواجهة التحديات الجسام، وخدمة العراقيين وتلبية تطلّعاتهم في الاصلاح والعيش الكريم الحر

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