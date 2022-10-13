مجلس علماء العراق يقيم احتفالاً مركزياً بذكرى المولد النبوي الشريف

2022/10/13 | 23:22 - المصدر: بغداد اليوم

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أقام مجلس علماء العراق الاحتفال المركزي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف في جامع الحسنين بمنطقة الدورة .

وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "ديوان الوقف السني وبالتعاون مع دائرة الاحتفالات الدينية والمولد النبوي الشريف رعا الاحتفال المركزي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف في جامع الحسنين في منطقة الدورة الذي أقامه مجلس علماء العراق.

واضاف ان "الاحتفال أقيم بحضور النائب الشيخ جمال الضاري والنائب عبد الكريم عبطان ومدير أوقاف الكرخ حسين گمر وبحضور نائب الأمين العام لمجلس علماء العراق الشيخ الدكتور منير العبيدي ورئيس المجلس - فرع الكرخ الشيخ حازم الفلاحي وعدد من أعضاء المجلس وأئمة وخطباء بغداد".

واشار الى ان "الاحتفال تضمن فقرات إنشادية وشعرية تغنت وصدحت بحب الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، ومسابقات وجوائز وهداية عينية وعمرة إلى الديار المقدسة مدفوعة التكاليف".

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