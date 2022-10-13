ايران تؤكد دعمها للعملية السياسية في العراق

2022/10/13 | 23:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: كتب السفير الايراني محمد كاظم ال صادق: المسلة – متابعة...

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