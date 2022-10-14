رئيس لبنان يعلن الموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

2022/10/13 | 23:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم الخميس، الموافقة على "الصيغة النهائية التي أعدها الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية".

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