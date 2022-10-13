2022/10/13 | 23:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت النائبة الجمهورية في مجلس النواب ليز تشيني، وهي نائبة رئيس اللجنة، "يجب أن نسعى للحصول على الشهادة (من ترامب) تحت القسم من اللاعب الرئيسي في أحداث السادس من يناير" 2021.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة تقرر استدعاء ترامب للإدلاء بشهادته بشأن هجوم الكابيتول) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة تقرر استدعاء ترامب للإدلاء بشهادته بشأن هجوم الكابيتول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).