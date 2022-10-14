2022/10/14 | 00:15 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _HaUHC_-K9A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقابلة مع بسام القزويني والدكتورة شيلان فتحي حول عقدة انتخاب الرئيس ومجريات انتخاب رئيس الجمهورية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مقابلة مع بسام القزويني والدكتورة شيلان فتحي حول عقدة انتخاب الرئيس ومجريات انتخاب رئيس الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).