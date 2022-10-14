2022/10/14 | 00:30 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر .. كلمة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: leQEfsj4pHw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر .. كلمة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر .. كلمة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).