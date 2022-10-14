2022/10/14 | 00:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zNUAaThVl8c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يهنئ رئيس الجمهورية المنتخب.. ويبارك للسوداني بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يهنئ رئيس الجمهورية المنتخب.. ويبارك للسوداني بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).