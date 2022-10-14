2022/10/14 | 00:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: o1ig95_0w_E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق بمواجهة الهند بتصفيات اسيا.. ودرجال يشد الرحال لإسبانيا | ملاعب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق بمواجهة الهند بتصفيات اسيا.. ودرجال يشد الرحال لإسبانيا | ملاعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).