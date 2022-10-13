2022/10/14 | 00:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طمئنت قطر المثليين الذين سيحضرون إلى الدوحة لمتابعة كأس العالم في ظل الانتقادات التي تطال الإمارة الخليجية حول حقوق الإنسان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطر تطمئن المثليين بـ"نعم") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطر تطمئن المثليين بـ"نعم") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).