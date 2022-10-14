2022/10/14 | 01:15 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج رحلة سفاري | رحلة في مدينة العمادية بمحافظة دهوك) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ZITvayNsQaE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج رحلة سفاري | رحلة في مدينة العمادية بمحافظة دهوك) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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