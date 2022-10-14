لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول تصوت لاستدعاء ترامب.. والرئيس السابق يعلق

2022/10/14 | 01:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوتت لجنة في مجلس النواب الأمريكي تحقق في الهجوم على مبنى الكابيتول (مقر الكونغرس)، الذي حدث يوم 6 يناير/ كانون الثاني 2021، يوم الخميس، لصالح استدعاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للحصول على وثائق وشهادة في ختام جلسة الاستماع الأخيرة للجنة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

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