رئيس الوزراء العراقي المكلف يكشف عن أولويات حكومته

2022/10/14 | 01:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد شياع السوداني عن برنامجه السياسي للفترة المقبلة، ومعربا عن "فخره" "للتصدي لمسؤولية" تشكيل الحكومة، مؤكدا مواصلة خدمة الشعب العراقي.

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