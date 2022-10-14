صورة قديمة.. هل خدم بوتين صدام حسين على مائدة طعام؟

2022/10/14 | 03:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتداول صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها تظهر فلاديمير بوتين قبل عقود من توليه رئاسة روسيا، وهو يقدم الضيافة للرئيس العراقي السابق، صدام حسين أثناء زيارة إلى الاتحاد السوفياتي.

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