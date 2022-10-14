2022/10/14 | 03:15 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محما خليل: نحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني مازلنا حليف استراتيجي للتيار الصدري | هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: WHTAp90jK-k
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محما خليل: نحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني مازلنا حليف استراتيجي للتيار الصدري | هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محما خليل: نحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني مازلنا حليف استراتيجي للتيار الصدري | هيفاء الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).