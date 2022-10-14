مسؤول أوروبي: إذا استخدمت موسكو النووي في أوكرانيا سيتم تدمير الجيش الروسي

2022/10/14 | 03:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم الخميس، إن روسيا إذا استخدمت الأسلحة النووية ضد أوكرانيا سيؤدي ذلك إلى القضاء على القوات الروسية.

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