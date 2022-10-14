نشاط يومي يقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

2022/10/14 | 04:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة جديدة هي الأكبر من نوعها من ناحية البيانات إن نشاط يوميا بسيطا قد يقلل من خطر أمراض مزمنة كثيرة.

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