2022/10/14 | 04:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GdP3kgPG6Pw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشادة كلامية بين فتاح الشيخ وفيصل النائلي حول تدخل السيد الصدر في تشكيل الحكومة | هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشادة كلامية بين فتاح الشيخ وفيصل النائلي حول تدخل السيد الصدر في تشكيل الحكومة | هيفاء الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).