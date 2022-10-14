2022/10/14 | 06:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشل خفر السواحل التونسي، يوم الخميس، جثث 15 مهاجرا على الأقل من 3 مناطق قبالة الساحل الشرقي للبلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خفر السواحل التونسي ينتشل جثث 15 مهاجرا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خفر السواحل التونسي ينتشل جثث 15 مهاجرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).