"لماذا انتظروا حتى النهاية؟".. ترامب يندد بقرار استدعائه للشهادة

2022/10/14 | 07:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الخميس، بإصدار لجنة نيابية تحقّق في الهجوم الذي شنّه حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول في يناير 2021 أمر استدعاء للمثول أمامها، وتساءل عن سبب عدم استدعائه للإدلاء بشهادته أمامها في وقت سابق.

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