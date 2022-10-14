وفاة 17 باكستانياً من أسرة واحدة بعد اندلاع حريق في حافلة

2022/10/14 | 08:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وانتقلت العائلة إلى كراتشي في أغسطس الماضي.

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