من جدة.. ميكلسون يعلق على

2022/10/14 | 08:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى نجم الغولف الأميركي، فيل ميكلسون، تصريحاته السابقة عن المملكة العربية السعودية بعد أن حط الرحال في جدة لخوض الجولة قبل الأخيرة من بطولة "إل آي في" المدعومة من صندوق الثروة السيادي للمملكة.

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