الخارجية الأمريكية: على السياسيين العراقيين تجنب العنف وحل الخلافات ودياً

2022/10/14 | 09:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحبت وزارة الخارجية الأمريكية، بانتخاب عبد اللطيف رشيد رئيساً للعراق، وتكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس في بيان، “نحث القادة السياسيون الذين سيشكلون الحكومة الجديدة على مراعاة إرادة العراقيين الذين صوتوا لحكومة تستجيب لإحتياجاتهم”.

واردف: “كما تحث الولايات المتحدة جميع الأطراف على تجنب العنف وحل الخلافات ودياً وسلمياً من خلال العملية السياسية”.

وأضاف “تؤكد الولايات المتحدة من جديد على التزامها بالشراكة مع شعب وحكومة العراق للنهوض بأولوياتنا المشتركة العديدة، نحن نتطلع إلى استمرار التعاون القوي بين بلدينا”.

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