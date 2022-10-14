وزير داخلية إيران يهاجم السعودية ويزعم أن شبكة ناطقة بالفارسية

2022/10/14 | 09:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، المملكة العربية السعودية، زاعمًا أنها تدعم محتجين عبر شبكة ناطقة باللغة الفارسية على حد تعبيره.

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