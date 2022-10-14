مقتل فلسطينيين في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي

2022/10/14 | 09:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل فلسطينيان اثنان، الجمعة، خلال مواجهات اندلعت عقب عملية عسكرية للقوات الإسرائيلية بمخيم جنين في الضفة الغربية، على ما أفاد مراسل قناة "الحرة" ووكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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