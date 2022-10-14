الرافدين يعلن منح قروض لإنشاء أحد المجمعات الرياضية في ذي قار

2022/10/14 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن منح قروض لانشاء مشروع استثماري رياضي في ذي قار .

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم تمويل قرض مالي لبناء احد المجمعات الرياضية في المحافظة وهو من ضمن المشاريع الاستثمارية التي منحت له القرض الى جانب العديد من المشاريع الاستثمارية والسكنية التي تم تمويلها في بغداد والمحافظات ".

واشار الى ان "المصرف يسعى لاستقطاب العديد من الشركات والمستثمرين الذين يرومون التعاون مع المصرف من اجل الحصول على تلك القروض وانجاز مشاريعهم وتهيئة الارضية المناسبة لاستكمال مراحل تأهيلها"، داعيا "المستثمرين الراغبين في الحصول على التمويل الى زيارة المصرف لغرض الاطلاع على شروط منح القروض".

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