إيرانية الصنع.. شاهد طائرات

2022/10/14 | 10:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوقت مبكر صباح الخميس هجوم على بلدة غرب العاصمة الأوكرانية.تواصل روسيا قصفها للبنية التحتية الرئيسية في أوكرانيا.عبر البلاد، مشاهد حطام محطات توليد الطاقة تعتبر مألوفة في وسط أوكرانيا.التكتيك مألوف، والسلاح حتى وقت قريب لم يكن كذلك.

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