2022/10/14 | 10:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري أعلن مصرف الرافدين، عن منح قروض لانشاء مشروع استثماري رياضي في ذي قار.وأوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/: انه “تم تمويل قرض مالي لبناء احد المجمعات الرياضية في المحافظة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يمنح قروض لانشاء مجمع رياضي في ذي قار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يمنح قروض لانشاء مجمع رياضي في ذي قار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يمنح قروض لانشاء مجمع رياضي في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).