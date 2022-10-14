2022/10/14 | 10:45 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، تحرير مختطف من أهالي السليمانية في بغداد واعتقال الخاطفين.

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