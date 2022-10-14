2022/10/14 | 10:54 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بأقل من 24 ساعة.. الأمن الوطني يحرر مختطفاً من أهالي السليمانية في بغداد ويعتقل الخاطفين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/14 | 10:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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